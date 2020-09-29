На Софийской из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка

Судя по фотографиям, движение практически парализовано.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 29 сентября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении улиц Софийской и Белы Куна – там столкнулись иномарка и автобус. Как именно произошла авария – не уточняется. Говорится лишь, что в результате образовалась серьезная пробка.

«По Софийской собирается пробка, в карман вдоль Софийской практически не заехать»,

— написал автор фотографий.

По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобилистов просят объезжать место инцидента, чтобы не застрять надолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кондратьевском женщина решила избавиться от ненужных вещей и выкинула их из окна на проезжую часть.