На Софийской из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка

На Софийской из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка
В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Судя по фотографиям, движение практически парализовано.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 29 сентября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении улиц Софийской и Белы Куна – там столкнулись иномарка и автобус. Как именно произошла авария – не уточняется. Говорится лишь, что в результате образовалась серьезная пробка.

«По Софийской собирается пробка, в карман вдоль Софийской практически не заехать»,

— написал автор фотографий.

По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобилистов просят объезжать место инцидента, чтобы не застрять надолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кондратьевском женщина решила избавиться от ненужных вещей и выкинула их из окна на проезжую часть.

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