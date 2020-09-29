На Ленсовета «перевертыш»: на крыше оказался Hyundai

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Угоны Питер СПБ ЛО

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Угоны Питер СПБ ЛО

По предварительным данным, все остались живы и отделались испугом.

Сегодня вечером, 29 сентября, на перекрестке улиц Ленсовета и Юрия Гагарина произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Угоны Питер СПБ ЛО».

На участке дороги столкнулись два автомобиля, в результате чего «Хендай» оказался на крыше. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые занимаются выяснением обстоятельства инцидента. Пока что нет официальных данных. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка. По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобилистов просят объезжать место инцидента, чтобы не застрять надолго.