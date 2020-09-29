В Пушкинском районе в жесткой аварии пострадали четверо

Один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести.

В Пушкинском районе сегодня вечером, 29 сентября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все случилось на перекрестке Павловского шоссе и Артиллерийской улицы. Там столкнулись две легковушки – одна из них не предоставила преимущество другой, что и стало причиной столкновения. На место прибыли сотрудники спецслужб и медики, которые обнаружили четверых пострадавших.

Состояние одного из травмированных оценили как средней тяжести, остальные получили серьезные повреждения и нуждаются в помощи. Полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской из-за аварии с участием автобуса образовалась пробка. Судя по фотографиям, движение практически парализовано.