Двойник Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Двойник Бузовой сменила имя на &#171;Небузова Яло&#187;
Небузова сменила имя в паспорте. Фото: Instagram @ne_buzova86

Блогер показала свой паспорт, в котором видны изменения.

Российская блогер Небузова Яло рассказала, как стала двойником знаменитой артистки, в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Она отметила, что с детства была похожа на певицу. Яло постоянно следила за кумиром и в какой-то момент решила изменить внешность ради максимального сходства с ней.

На пластические операции Яло потратила три миллиона рублей. На этом она не остановилась и сменила имя в паспорте на «Небузова Яло». В социальных сетях женщина выкладывает ролики, в которых копирует образы телеведущей. Некоторые пользователи не могут отличить двойника от оригинала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова стала гостьей шоу «Битва экстрасенсов»: ей предрекли расставание с Манукяном.

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