Бузова стала гостьей шоу «Битва экстрасенсов»: ей предрекли расставание с Манукяном

Певица выслушала факты о себе, а также предсказания.

Певица Ольга Бузова приняла участие в съемках шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом пишет «СтарХит». Артистка стала «Мистером Х» — в ходе испытания люди, называющие себя всевидящими, должны рассказать о госте все, что могут, при этом не зная, кто сидит перед ними. Один из участников заявил, что на романе Бузовой и Манукяна есть «крест», так как это не любовь. Экстрасенс убежден, что певица поменяла одного мужчину на другого, но результат будет такой же, как в прошлый раз – слезы и истерика.

Участник шоу заявил, что Бузовой пользуются из-за ее доверчивости и открытости.

«Ваши отношения ни к чему не приведут»,

— сделал прогноз участник передачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова заявила, что у нее «голубая кровь».