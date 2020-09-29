На Невском среди ночи произошла авария с троллейбусом

Сотрудники спецслужб до сих пор не прибыли на место.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 29 сентября, произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Невском проспекте – там столкнулись фура и троллейбус. Не уточняется, как именно произошла авария и кто стал ее виновником. Говорится лишь, что движение затрудненно, но пробки нет – дороги в такое время практически пустые.

«Стоят, скучают, служб нет»,

— рассказал автор кадров.

Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали инцидент. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе в жесткой аварии пострадали четверо. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести.