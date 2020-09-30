Под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся 2,6 тыс. петербуржцев

В Петербурге идут исследования на коронавирус, несколько сот человек также находятся под пристальным наблюдением медиков.

Об этом утром в среду, 30 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге.

Так, уточняется, что за последние сутки тест на коронавирус успели сдать 26 652 человека.

Врачи присматривают за 2662 пациентами. Большинству из них пришлось самоизолироваться. Еще 506 контактировали с теми, у кого уже подтвердили диагноз. 23 человека остаются в обсерваторе.

Работу продолжает и Единая региональная информационно-справочная служба, по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки она обработала 222 вызова.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбурн рассказал о работе, к которой нельзя допускать сотрудников без прививки от коронавируса.