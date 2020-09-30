Гинцбург рассказал, что есть работа, к которой нельзя допускать без прививки от коронавируса

Эксперт отметил, что некоторым людям вакцинация просто необходима.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбурн заявил, что есть работа, к которой нельзя допускать без прививки от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Так, например, укол необходим людям, работающим с данным возбудителем. Гинцбург заверил, что никогда бы не позволил своим не привитым сотрудникам контактировать с «данным возбудителям». Особенно тогда, когда вакцина уже изобретена.
«Я отвечаю за его жизнь и здоровье и хорошо понимаю, что если я его провакцинирую, то он будет полностью защищен»,
— объяснил специалист.
Он также убежден, что нельзя никого принуждать прививаться от коронавируса.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса.