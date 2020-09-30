Гинцбург рассказал, что есть работа, к которой нельзя допускать без прививки от коронавируса

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что некоторым людям вакцинация просто необходима.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбурн заявил, что есть работа, к которой нельзя допускать без прививки от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Так, например, укол необходим людям, работающим с данным возбудителем. Гинцбург заверил, что никогда бы не позволил своим не привитым сотрудникам контактировать с «данным возбудителям». Особенно тогда, когда вакцина уже изобретена.

«Я отвечаю за его жизнь и здоровье и хорошо понимаю, что если я его провакцинирую, то он будет полностью защищен»,

— объяснил специалист.

Он также убежден, что нельзя никого принуждать прививаться от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса.