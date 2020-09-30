В Петербурге 60 тысяч школьников отметили День первоклашки

В Петербурге 60 тысяч школьников отметили День первоклашки
День первоклассника в Петербурге. Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге прошел День первоклассника. Его отмечали более 60 тысяч учеников Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба Смольного, накануне губернатор Александр Беглов посетил открытый урок, который прошел в одной из школ Калининского района.

Детям в честь праздника подарили мультимедийную интерактивную программу, а также книги со сказками русских писателей и настольную игру.

Ранее gazeta.spb.ru писала о школе в Ленинградской области, куда пошли всего лишь два первоклассника. Такое учебное заведение находится в деревне Хвалово Волховского района. Несмотря на то, что юных учеников было всего двое, мальчик и девочка, торжественную линейку для них провели. По традиции, прозвучал гимн и первый звонок, их встретила первая учительница.

Отметим, что в деревне есть еще и дошкольное отделение из 15 ребят.

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