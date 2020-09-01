В школу в деревне Хвалово пошли всего два первоклассника

В Ленобласти провели торжественную линейку для двух юных учащихся школы в деревне Хвалово Волховского района.

Несмотря на то, что первоклассников в этому году всего два, линейка для Кати и Кирилла прошла согласно всем традициям Дня знаний. Прозвучал гимн, первый звонок, а их первая учительница получила заслуженные цветы. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Председатель Комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов заявил, что в регионе стараются сохранять каждое небольшое образовательное учреждение. Особенно, если речь идет о младших классах. Повзрослев, учащиеся уже средней школы могут продолжать получать знания в заведениях побольше, куда они начинают ездить на доступном транспорте или школьных автобусах.

Что касается Хвалово, то в деревне есть еще и дошкольное отделение из 15 ребят. Поэтому школа будет оставаться самой маленькой лишь непродолжительное время.

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