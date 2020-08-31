Родители петербургских школьников возмущены абсурдностью условий нового учебного года в школах

С 1 сентября в петербургских школах начнется новый учебный год, но, похоже, ни родители, ни преподаватели до конца не понимают, как именно он будет организован.

Так, горожан обескураживает масочный режим. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на нераспространение коронавирусной инфекции, дети в школах могут быть без масок, а взрослые, например, работники пищеблоков — наоборот. 20 августа врио председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян и замначальника отдела санитарного надзора петербургского Роспотребнадзора Полина Слесаренко заявили, что учителя могут вести уроки без масок. Однако некоторые школы все равно решили закупить защитные лицевые щитки.

При подготовке к новому учебному году в условиях постпандемии Covid-19 Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить количество обучающихся в классе. Очевидно, у многих школ такой возможности нет — логично предположить, что на всех просто не хватило бы помещений. В итоге в преддверии 1 сентября Министерство просвещения установило планку в 25 человек в одном классе и не более того.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что не будут требовать соблюдения дистанции в 1,5 метра между учениками. Однако на каждого из них в помещении при этом должно приходиться 2,5 метра пространства. Остается догадываться, что же это все-таки означает и как при такой наполняемости школы будут следовать этим рекомендациям.

Для пущей безопасности в учебных заведениях разработаны графики посещаемости уроков. Разные классы будут приезжать на занятия по-разному. Даже перемены у всех будут отдельные. Но главное даже не это. А то, как родители будут отпрашиваться с работы, чтобы провожать до школ тех же первоклассников. И где ребятам найти время на другие занятия.

Ну и, наконец, что будет происходить, если однажды выяснится, что кто-то из детей болен коронавирусом. Ведь известно, что болезнь может протекать бессимптомно. На карантин отправят только один класс или всю школу. Как оперативно выяснить, с кем за все это время успел проконтактировать ребенок и кому мог передать инфекцию, например, учитель, который вел у него урок.

Напомним, что 1 сентября все школы Петербурга отметят День знаний. Но на торжественных линейках соберутся только первоклассники и выпускники. Уроки начнутся и будут проходить в очном формате. Для того чтобы занятия в условиях пандемии коронавируса были безопасными, потрачено 6 млрд рублей. Об этом в субботу, 29 августа, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Также, по его словам, в некоторых школах оборудуют специальные выходы. Каждое утро учащимся и их сопровождающим будут измерять температуру. Уроки станут сдвоенными, чтобы школьники лишний раз не выходили из кабинетов и не контактировали с другими ребятами. Во всех учебных заведениях с 1 сентября каждый день будет производиться тщательная уборка всех помещений, а раз в неделю — генеральная.

Координирует работу комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Напомним, что ранее кресло главы ведомства занимала Жанна Воробьева, которая покинула свой пост 24 июля. Она была назначена специальным представителем губернатора Петербурга Александра Беглова.