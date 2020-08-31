Новые школы и детские сады откроются 1 сентября в Петербурге

1 сентября для петербургских учеников откроются новые школы по девяти адресам, а также четыре детских сада и школа искусств.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в первый день учебного года школьников в Невском районе примут сразу три новых учебных заведения — школа №707 на Архивной улице, 9. Она рассчитана на 1650 школьников.

На Дальневосточном проспекте, 10, заработает новое здание школы №691, в котором будут учиться 825 учеников. Еще одна школа открывается на Нерчинской улице, 4. Школа №693 примет 825 учеников.

В Пушкинском районе возобновят работу сразу два отремонтированных корпуса гимназии №406 — на Леонтьевской и Церковной улицах.

На Комендантском проспекте, 64 открывается новая школа №573, где будут учиться 1100 ребят.

На Южном шоссе, 55, примет 825 детей второе здание школы №226. А на Российском бульваре, 4, после реконструкции откроется школа №414. Также открывается новое учебное заведение на улице Маршала Казакова, 68, в котором будут учиться 1375 школьников.

Кроме того, в Василеостровском, Приморском, Петродворцовом и Курортном районах открываются новые детские сады.

А на Туристской улице, 33, достроила Детскую школу искусств, рассчитанную на 500 учеников.

Всего до конца 2020 года в Петербурге собираются сдать 60 социальных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на обеспечение безопасности в школах и вузах Смольный выделил 6 млрд рублей.