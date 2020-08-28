Не приказ, а рекомендация: чего Роспотребнадзор не будет требовать от школ в новом учебном году

Количество человек в классе, социальная дистанция, маски: Gazeta.SPb.ru рассказывает о рекомендациях Роспотребнадзора, которые не являются жесткими требованиями.

Некоторые правила Роспотребнадзора, касающиеся безопасности учеников во время пандемии Covid-19, удалось конкретизировать и адаптировать к школьным реалиям. Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, в одном классе теперь могут находиться не более 25 человек. Отметим, что в общих рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций, которые были разработаны и представлены ранее, конкретных данных о допустимом количестве обучающихся в классе нет — речь шла лишь об их сокращении, причем с пометкой «по возможности».

Кроме того, от школ не требуют обеспечения дистанции в 1,5 метра между учениками внутри классов. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. Классы друг от друга изолируют — каждый будет учиться по своему графику. Однако при этом отмечается, что на одного ученика должно приходиться 2,5 метра пространства.

Напомним также, что петербургским учителям разрешили не носить маски во время уроков. Об этом 20 августа рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора по вопросам надзора за условиями воспитания и обучения детей Роспотребнадзора по Петербургу Полина Слесаренко. Но обязательным это условие остается для персонала пищеблоков. Тем не менее ряд школ задумался о покупке пластмассовых защитных экранов.