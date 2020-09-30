Опрометчивый петербуржец вырвал два браслета из рук продавца в ювелирном и сбежал

Опрометчивый петербуржец вырвал два браслета из рук продавца в ювелирном и сбежал
Ювелирный на севере Петербурга ограбили. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали местного жителя, который выхватил два браслета из рук продавца в ювелирном магазине и сбежал. Действовал злоумышленник, довольно поспешно. Его быстро задержали.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне вечером, 29 сентября, в магазине на Стародеревенской улице. Неизвестный выхватил у продавца два браслета и бежал. Полиция была на месте уже через 10 минут.

С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, а в урне неподалеку нашли бирки браслетов.

Задержали злоумышленника через несколько часов. Ему грозит уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Пулково по горячим следам раскрыли кражу дорогой женской сумочки.

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