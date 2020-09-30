Депутаты требуют устроить тротуар у школы в Сергиево – дети идут на уроки по опасной дороге

В Петербурге депутаты потребовали организовать тротуар в Красносельском районе. Там реконструировали школу №14, но тротуар так и не организовали. Теперь детям приходится добираться до заведения по проезжей части.

Соответствующий депутатский запрос парламентарии одобрили на заседании в Мариинском дворце в среду, 30 сентября.

Речь идет о школе в Сергиево. В этом учебном году дети зашли в обновленную школу. Идти, правда, пришлось, по проезжей части, поскольку тротуара вдоль проспекта Ленина и Российского бульвара предусмотрено не было.

В Смольном при этом отметили, что средств на устройство тротуара в адресно-инвестиционной программе до 2022 года предусмотрено не было.

Губернатора Петербурга Александра Беглова просят разобраться в ситуации и выяснить, почему тротуар не был предусмотрен при реконструкции школы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что более 60 тысяч петербургских учеников отметили День первоклассника.