Депутаты призывают чиновников ответить за перенос слушаний по Дому Басевича

Доходный дом Басевича - прекрасный образец модерна с выразительным оформлением фасадов и монументальными формами. В 2000-х его расселили, с тех пор дом стоит пустым. Предполагалось, что ему дадут вторую жизнь по программе "Молодежи - доступное жильё". Фото: www.citywalls.ru

Доходный дом Басевича - прекрасный образец модерна с выразительным оформлением фасадов и монументальными формами. В 2000-х его расселили, с тех пор дом стоит пустым. Предполагалось, что ему дадут вторую жизнь по программе "Молодежи - доступное жильё". Фото: www.citywalls.ru

В Петербурге депутаты подняли вопрос переноса общественных слушаний по ситуации с Домом Басевича. По их словам, слушания были перенесены якобы из-за коронавируса.

Тему во время заседания ЗакСа в среду, 30 сентября, поднял депутат Алексей Ковалев. Он отметил, что общественные слушания должны были состояться в администрации Петроградского района в сентябре, однако были перенесены. Чиновники при этом указывали на то, что провести слушания невозможно из-за угрозы распространения коронавируса.

При этом, добавил депутат, все это время в администрации проводились другие публичные мероприятия, в том числе и с участием пенсионеров.

Как писала gazeta.spb.ru, тема сноса Дома Бесевича, который находится на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе, вызвала широкий общественный резонанс.

Объявление о сносе дома стало для градозащитников неожиданностью. Против него выступают и местные жители, и родственники самого Басевича.

Известно, что дом находится в управлении Академии танца Бориса Эйфмана.

Ранее Петербургское отделении Всероссийского общества охраны и памятников истории и культуры выступило с обращением в связи с заявлением администрации Театра и Академии.

В обществе считают, что академия распространяет ложную информацию о здании. ВООПИиК отмечает, что общественная компания в защиту от сноса дома не направлена против интересов Театра и Академии. Ее целью является сохранение для города ценного исторического здания. Концепция, которую одобрили в КГИОП, предусматривает снос всех пяти дворовых корпусов и половины лицевого корпуса дома.