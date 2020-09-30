В России выявили еще 8 135 случаев коронавируса

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 27% больных нет симптомов.

За указанный период болезнь смогли побороть 2 702 человека, 61 пациент с Covid-19 скончался.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный центр «Вектор» завершил второй этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.