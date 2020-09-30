«Вектор» завершил клинические испытания вакцины от Covid-19

Научный центр «Вектор» завершил второй этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, исследования закончились буквально сегодня, 30 сентября. Как сообщили РИА Новости, Попова отметила, что вакцинация от Covid-19 будет добровольной, однако в случае, если это связано с профессиональными рисками, то «может быть необходима».

Препарат от «Вектора» в случае успешных тестов может появиться на российском рынке уже в ноябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро. За игнорирование указанных мер пассажиры могут получить штраф в размере до 5 тыс. рублей.