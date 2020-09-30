Вирусолог назвал простые способы укрепления иммунитета осенью

Отказ от алкоголя, прогулки и физические упражнения помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом рассказал доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Вирусолог дал советы, как защитить организм от инфекций. По его словам, в первую очередь стоит тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, не забывать о социальном дистанцировании и об использовании масок в общественных местах. Также необходимо чаще мыть руки и обрабатывать антисептиками.

Как сообщил RT, профессор рекомендовал употреблять витамин D. И отметил, что не стоит забывать о прогулках (вдали от других людей), занятиях спортом и полноценном питании, также важен крепкий сон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России выявили еще 8 135 случаев коронавируса.