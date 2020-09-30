В России собак обучат находить инфицированных Covid-19

В России собак обучат находить инфицированных Covid-19
Фото: pixabay

Роспотребнадзор начал проект по разработке способа выявления коронавируса с помощью собак.

В исследованиях также задействованы центр «Вектор» и национальный медико-хирургический центр им. Пирогова. Как сообщила пресс-служба ведомства, кинологическая служба «Аэрофлота» уже начала тренировать служебных собак по выявлению образцов биоматериала от инфицированных Covid-19.

Возможность использования служебных собак для быстрого скрининга больных коронавирусом проверялась уже несколькими группами учёных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что простые способы укрепления иммунитета осенью. О них рассказал доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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