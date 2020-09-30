Парк Лесотехнического университета – словно ещё один остров на карте Петербурга

Работники Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета рассказали об истории Парка, о его роли в мире российской науки и об особенностях работы в природном городском оазисе.

Парк Лесотехнического университета, основанный в 1827 году – словно ещё один остров на карте города, 65 гектаров в центре Петербурга с большой историей и удивительной атмосферой. Архитектура XIX века соседствует здесь с духом леса, с асфальтированных дорожек всегда можно свернуть на «тайные» тропинки, которые обязательно приведут к интересным уголкам природы. Для студентов и сотрудников Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета эта территория, помимо радости для глаз, является большой научно-исследовательской лабораторией, местом, где происходит образовательный процесс и любимым рабочим местом. Подмечая природные закономерности, они собирают здесь материал для написания дипломных работ и участия в научных конференциях, применяют полученные знания на практике. Результаты многих таких работ за два столетия вошли в фонд русской науки о лесе.

Кроме парка, на территории университета располагаются три дендросада с коллекцией древесных растений, интродукционный питомник, участок декоративных травяных растений и Оранжерея. Здесь хранится уникальная мировая коллекция растений: в Оранжерее насчитывается более 1000 видов тропических и субтропических растений, в дендросадах произрастает более 1200 видов древесных растений и кустарников, а на участке декоративных травяных растений выращивается более 3000 таксонов (таксон — группа связанных той или иной степенью родства организмов). На протяжении всей истории здесь работали люди, которые любят своё дело, с огромным энтузиазмом передают знания и прикладывают неимоверные усилия, чтобы сохранить и обогатить ценнейшую коллекцию растений.

Алла Миронова, заведующая отделом тропических и субтропических растений, работает в Оранжерее более пятидесяти лет: «Здесь выращивается коллекция, которая собиралась много лет. Сейчас коллекция значительно расширилась, благодаря усилиям Нины Адониной, директора Ботанического сада СПбГЛТУ, доцента, кандидата биологических наук. Она привозила растения из разных естественных мест обитания и выписывала из других Ботанических садов. А студенты изучают их и пишут дипломные работы».

Практические занятия – необходимая составляющая учебного процесса в СПбГЛТУ. Студенты, оторванные от земли, не знающие, с чего всё начинается не могут считаться полноценными специалистами в этой области. От посева семян до взрослого растения, за которым нужно ухаживать – всё это они проходят здесь, в университете.

Каждое время года в этой деятельности имеет свои особенности. О «расписании» работ на природе рассказала Наталья Загвоздина ведущий инженер: «Наш сезон и «жаркая» рабочая пора начинается уже в феврале, а в марте набирает силу. В это время мы сеем семена растений. В качестве учебной практики студенты в Оранжерее занимаются посевом, пикировкой, черенкованием, делением, пересадками. В мае мы выходим на открытый грунт, убираем листья, вносим удобрения. Затем сажаем не зимующие растения – каллы, георгины, например. Потом начинается прополка, полив, уборка сорняков и другие многочисленные виды работ по сохранению коллекций. Зимой работа не прекращается – полив, прополка, рыхление, поддержание нужной температуры и влажности в Оранжерее. И, конечно, инвентаризация — всё, что мы наработали за сезон –какое растение выжило, какое нет и по каким причинам».

В чём состоит научно-исследовательская составляющая работы и о том, для каких целей она предназначена рассказывает Александр Потокин, доцент Кафедры ботаники и дендрологии: «Студенты изучают здесь коллекции растений, экологические и биологические особенности, наблюдают за тем, как растения приживаются в наших климатических условиях, как растут, переживают морозные зимы. С помощью этих наблюдений они разрабатывают рекомендации по выращиванию растений. А это, прежде всего, позволяет расширить ассортимент деревьев и кустарников в составе зелёных насаждений нашего города и создавать интересные ландшафтные композиции с различной структурой крон и окраской. Кроме того, можно изучать масс других аспектов, связанных с фенологией – сезонными изменениями и делать много других научных наблюдений, интересных с точки зрения мировой проблемы глобального потепления».

Комментарии сотрудников:

Марина Зеленцова, озеленитель:

«В процессе черенкования, посадки или выращивания семян будто какая-то неведомая сила проходит от растений через руки и сама направляет. Это моя первая любимая работа, и даже время года никогда не останавливает».

Любовь Соколова, ведущий инженер:

«Удивительно наблюдать, как после твоих действий растения начинают оживать, давать новые побеги. Одно растение заканчивает цветение, другое начинает, они сменяют друг друга. Здесь нет рутины, это очень спокойная работа, она не утомляет».

Анна Баранова, заведующая отделом травянистых растений открытого грунта:

«Кроме того, навыки, приобретённые в Лесотехническом университете, помогут выжить в любой жизненной ситуации. Наши студенты знают, например, что это растение можно съесть, из этого сделать мочалку, это можно натянуть на ноги, если что, чем можно согреться, чем полечиться. Такую уникальную информацию можно получить только на практике».

Историческая справка:

В первые десятилетия XIX века Санкт-Петербургский Форст-Институт располагался в землях, покрытых болотами, лесами и голыми песками. С 1827 года болота стали осушать, чтобы превратить эти земли в Лесной парк. Предполагалось, что он не только украсит местность, но станет лабораторией для практических занятий воспитанников Института по посеву и посадке лесов. Пригласили специалистов «для производства лесных плантаций», выполнили эскиз плана, закупили нужные семена и приступили к устройству Парка. Результаты этой большой работы сохранились до наших дней в виде старовозрастных древостоев около Университета, а цветник перед главным зданием всегда считался одним из самых непревзойдённых в Петербурге. Парк пережил войну и блокаду, в послевоенные годы сотрудники садово-паркового хозяйства ликвидировали последствия этого тяжелого периода, многие объекты удалось восстановить.