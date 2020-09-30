Биолог рассказала, как грипп влияет на коронавирус

Биолог рассказала, как грипп влияет на коронавирус
Фото: pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила, что грипп может осложнять течение коронавирусной инфекции.

Доктор биологических наук опровергла информацию о скрещивании или каком-либо обмене между частицами гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Баранова подчеркнула, что это абсолютно разные вирусы и речи о смешении их компонентов идти не может. Однако, естественно, они могут присутствовать в организме одновременно, что даёт двойную нагрузку на иммунную систему.

Кроме того, в разговоре с «Известями» специалист рассказала, что новые мутации коронавируса способны противостоять антителам изначального вида SARS-CoV-2. Таким образом, найти метод борьбы с неизвестным заболеванием становится все сложнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 октября в Петербурге усиливается масочный режим.

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