В Роспотребнадзоре допускают усиление ограничений в случае ухудшения ситуации по COVID-19

В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки на территории России могут вновь установить дополнительные ограничения.

Об этом в среду, 30 сентября, телеканалу РЕН ТВ сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Отметим, что в России буквально за две недели значительно выросло количество ежесуточных случаев заражения COVID-19.

Только за прошедшие сутки выявлено 8 481 инфицированных коронавирусом. В целом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1,17 миллиона пациентов с коронавирусом, из которых свыше 958 тысяч победили болезнь, а еще 20,7 тысяч, к сожалению, скончались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах COVID-19, при которых следует не откладывать обращение за медицинской помощью.