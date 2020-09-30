В Роспотребнадзоре допускают усиление ограничений в случае ухудшения ситуации по COVID-19

В Роспотребнадзоре допускают усиление ограничений в случае ухудшения ситуации по COVID-19
Неизвестно, удастся ли предотвратить вторую вспышку болезни. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки на территории России могут вновь установить дополнительные ограничения.

Об этом в среду, 30 сентября, телеканалу РЕН ТВ сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Отметим, что в России буквально за две недели значительно выросло количество ежесуточных случаев заражения COVID-19.

Только за прошедшие сутки выявлено 8 481 инфицированных коронавирусом. В целом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1,17 миллиона пациентов с коронавирусом, из которых свыше 958 тысяч победили болезнь, а еще 20,7 тысяч, к сожалению, скончались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах COVID-19, при которых следует не откладывать обращение за медицинской помощью.

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