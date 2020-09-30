Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

Главный врач московской больницы №71 и известный телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях пациенту с COVID-19 стоит обращаться за неотложной медицинской помощью.

Об этом специалист рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». По словам Мясникова, не нужно заниматься самолечением или ждать улучшений, если начался кашель и нарастающая одышка. Если дыхание сбивается после подъема на второй этаж — это тревожный симптом.

Эксперт добавил, что в случае, если человек может самостоятельно и без труда стоять и сидеть, госпитализация ему не требуется. Более того, Мясников призывает людей с легкой формой коронавируса лечиться амбулаторно, поскольку в инфекционных стационарах высок риск ухудшить свое состояние.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, есть ли связь между штаммами гриппа и новой коронавирусной инфекции.