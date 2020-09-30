Переболевший COVID-19 врач дал советы по лечению и профилактике инфекции

Александр подчеркнул, что особую опасность вирус представляет для людей с сахарным диабетом. Поэтому им нужно быть максимально осторожными. Фото: ЛенТВ24

Александр подчеркнул, что особую опасность вирус представляет для людей с сахарным диабетом. Поэтому им нужно быть максимально осторожными. Фото: ЛенТВ24

Глава частной клиники в Петербурге Александр Осипов весной перенес двустороннюю пневмонию с поражением 80% легких. После болезни он восстанавливался еще месяц.

Медик рассказал телеканалу ЛенТВ24, что в его случае для лечения применяли лекарства против малярии, антибиотики, жаропонижающие и капельницы для общего поддержания организма.

По словам Александра, заболевание протекало в среднетяжёлой форме: помимо пораженных легких, он потерял обоняние и вкус, а также пролежал две недели с высокой температурой. Врач отмечает, что в первую очередь защитить от болезни или смягчить её форму помогает крепкая иммунная система, о которой, естественно, нужно заботиться заранее. Для этого подойдут «дедовские» способы: прогулки на свежем воздухе, правильное питание, минимизация контактов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре подтвердили возможное усиление ограничительных мер в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.