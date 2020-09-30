На реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова выделят миллиард рублей

На реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова выделят миллиард рублей
Консерватория имени Римского-Корсакова. Фото: сайт Культура.рф

Министерство культуры поможет привести в порядок консерваторию имени Римского-Корсакова, ставшую долгостроем из-за нескольких попыток неудачной реконструкции.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Минкульт в 2020 и 2021 годах выделит на проведение первоочередных ремонтных работ в учреждении миллиард рублей. Контроль над реализацией реконструкции будет осуществлять Минстрой. Об этом сообщают РИА-новости.

Чернышенко добавил, что попытки восстановления объекта заняли уже длительное время, а проверки показали наличие некоторых нарушений. Тем не менее здание обеспечено теплом, что значительно упростит работу будущего подрядчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил завершить затянувшуюся реставрацию консерватории Римского-Корсакова.

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