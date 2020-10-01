В России пока не будут штрафовать за нечипированных животных

В России пока не будут штрафовать за нечипированных животных
Депутаты поддерживают законопроект в части введения учета животных. Фото: Pixabay

Минсельхоз пока не будет вводить штрафы для россиян, у которых есть немаркированные и неучтенные животные.

Вопрос об установлении мер взыскания специалисты назвали преждевременным. По данным ведомства, сначала нужно принять законопроект, который регулировал бы указанные нормы. Причем в первую очередь положения этого документа должны быть направлены на сельскохозяйственных животных.

Как сообщили «Известия», в Госдуме депутаты выступили против штрафов, которые объявило министерство. Однако при этом они поддерживают законопроект в части введения учета животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский «Кошкиспас» рассказал о количестве спасенных животных за 11 лет работы. 27 сентября добровольческая организация отпраздновала свое 11-летие.

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