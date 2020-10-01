Полиция разыскивает 14-летнего неизвестного, который пытался изнасиловать свою ровесницу на проспекте Просвещения

Полиция разыскивает 14-летнего неизвестного, который пытался изнасиловать свою ровесницу на проспекте Просвещения
Материалы дела направлены следователям. Фото: Baltphoto

Во вторник, 29 сентября, в дежурную часть обратилась мать девочки-подростка, которая рассказала, что её дочь пытались изнасиловать.

Инцидент произошел в одном из домов по проспекту Просвещения, где проживает семья. Заявительница, 35-летняя владелица кафе, объяснила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2006 года рождения.

С места происшествия, как передают правоохранительные органы, изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Преступник был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, темную обувь. Рост злоумышленника около 160 см, волосы светло-русые, на вид ему 13-14 лет. Ориентировка на подростка разослана в территориальные подразделения полиции, заведено уголовное дело

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под стражу заключили муниципального депутата поселка Комарово, убившего свою жену.

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