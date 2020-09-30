Зеленогорский суд отправил под стражу депутата Шокина, убившего свою жену

Шокин пробудет под арестом до 28 ноября текущего года. Фото: pixabay.com

Шокин пробудет под арестом до 28 ноября текущего года. Фото: pixabay.com

Муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин убил свою жену с применением колюще-режущих предметов и пытался скрыться от полиции.

Чиновника, тем не менее, задержали. Во вторник, 29 сентября, Зеленогорский районный суд Петербурга предъявил Шокину обвинение, а сегодня, 30 сентября, избрал меру пресечения. Преступник заключен под стражу до 28 ноября 2020 года. Отметим, что судебное заседание проводилось на территории психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Напомним, что 28 сентября в частном доме на улице Васильева в Комарово муниципальный депутат, по версии следствия, зарезал свою супругу на почве бытового конфликта. Полученные пожилой женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шокин проходит психиатрическую экспертизу, в связи с чем помещен в стационар.