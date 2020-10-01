Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей

Согласно результатам опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, немногим меньше половины жителей России в возрасте от 18 до 45 лет (46%) не готовы заводить ребенка.

Большинство аргументирует нежелание заводить ребенка недостатком финансов (24%), а также отсутствием партнера (15%) либо подходящих жилищных условий (12%). Отметим, что люди, не желающие заводить детей и те, кто не против малышей, разделились практически поровну: за родительство выступают 42% россиян. При этом с 2018 года доля бездетных жителей России, желающих стать родителем сократилась на 9 процентных пунктов до 60%, а тех, кто, уже имея ребенка, хочет завести еще одного, стало больше на 12 п. п., то есть 25%.

Интересно, что женщины более категорично настроены к детям, нежели мужчины (51% и 41% против соответственно). Чаще всего они аргументируют свое нежелание проблемами со здоровьем, возрастом либо стремлением самореализоваться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты требуют обезопасить дорогу к школе в Сергиево.