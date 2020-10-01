В петербургских парках окопались преступники. А что депутаты?

В петербургских парках окопались преступники. А что депутаты?
Парк Сосновка. Фото: Gazeta.SPb.ru

Петербургские парки и лесопарковые зоны кишат маньяками и убийцами. Вспомнить хотя бы Сосновку, куда как магнитом тянет преступников и нарушителей общественного спокойствия. Gazeta.SPb.ru пообщалась с депутатами разных округов и выяснила: далеко не все из них готовы бороться с криминогенной обстановкой в зеленых зонах города.

Парк Сосновка

«Не сгущать краски» корреспондента Gazeta.SPb.ru призвал депутат по одномандатному избирательному округу №5 в Выборгском районе Александр Егоров. Речь о парке Сосновка, где буквально несколько дней назад, в конце сентября, местные жители нашли труп зарезанного мужчины. И это далеко не первое происшествие. В разные годы в Сосновском лесопарке слышались выстрелы и происходили изнасилования, там находили утопленников и даже ловили зачинщиков ДТП. Однако, по мнению Александра Егорова, криминогенная обстановка в парке Сосновка не хуже, чем в других лесопарковых зонах.

В парке Сосновка нашли труп мужчины. Фото: vk.com/spb_today

«В прошлом году в связи с 300-летием района парк Сосновка претерпел значительную реконструкцию: там были обновлены освещение, многие площадки. Комитет по благоустройству затратил большие средства, на открытие приезжал губернатор. Сказать о том, что парку Сосновка уделяется мало внимания, я не могу. Сейчас совместно с Водоканалом решается вопрос о дополнительных туалетах, чтобы они были не только передвижными — лишь на лето, — а еще и стационарными. То есть за парком постоянно следят. Сказать, что криминогенная обстановка в парке Сосновка выше, чем в других парковых зонах, я тоже не могу», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru депутат Александр Егоров.

Он отметил, что одна из частей парка Сосновка, прилегающая к Северному проспекту, является густой и малодоступной. Одно время ей даже хотели присвоить статус особо охраняемой природной территории. «Там нет пешеходных дорожек, благодаря тому, что она заросла, она отличается от остальной парковой зоны», — пояснил Александр Егоров и настоял, что в остальных местах дорожки благоустроены и освещены. Однако депутат не исключает необходимости наблюдения за парком Сосновка правоохранительными органами.

Парк Сосновка. Фото: Gazeta.SPb.ru

Удельный парк

Удельный парк, который располагается в северной части Петербурга и захватывает сразу два района — Выборгский и Приморский, тоже частенько настораживает горожан. Депутат по одномандатному избирательному округу №12 Андрей Анохин в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb.ru признался, что получает жалобы граждан на выходки эксгибиционистов. «Эта проблема в Удельном парке стоит очень остро, — рассказал он, — и силами полиции нам удается ее решать». А что касается криминала, то, по мнению депутата, выход может быть только один — постоянное патрулирование: «Только это может повлиять на преступников: зная о том, что они могут столкнуться с нарядом полиции, грубо говоря, будут менее агрессивны».

Удельный парк. Фото: Яндекс.панорамы

Парк Новознаменка

Вдоль Петергофского шоссе в Красносельском районе Петербурга простирается красивейший парк Новознаменка. Его жемчужиной является одноименная усадьба. И вот все, что вокруг нее — более или менее благоустроено: есть аккуратные дорожки и освещение, здесь чисто и безопасно. Но стоит зайти вглубь зеленой зоны, картина меняется. Например, заглядывать в темное время суток на участок, ведущий к ЖК «Английская миля» и «Солнечный город», просто небезопасно. А ведь для людей, идущих от трамвайной остановки, это чуть ли не единственный путь до дома. И освещать его местным жителям приходится самостоятельно — телефонными фонариками. Кстати, на днях в местных пабликах появилась информация о насильнике, бесчинствующем где-то в этих местах. За оперативным комментарием относительно сложившейся ситуации наше издание обратилось в приемную депутата Сергея Никешина. Но помощница, услышав суть вопроса журналиста, предложила оформить обращение и принести его на личную встречу. Самого слуги народа на месте, похоже, не оказалось.

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