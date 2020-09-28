Утопленники, изнасилования, убийства: парк Сосновка будто притягивает к себе неприятности

Gazeta.SPb.ru вспоминает, какими происшествиями «знаменит» плохо освещенный парк Сосновка в Выборгском районе Петербурга.

В воскресенье, 27 сентября, в Сосновском лесопарке очевидцы обнаружили бездыханное тело мужчины. Прибывшие на место стражи порядка установили, что это 38-летний местный житель. Он был зарезан. На месте работал кинолог со служебной собакой. Сообщается, что орудие преступления так и не найдено.

Между тем в криминальной сводке парк Сосновка появляется не впервые. Весной этого года в одном из его прудов был найден утопленник. Погибшим стал гендиректор и совладелец транспортной компании, специализировавшейся на международных перевозках. Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили одежду, водительское удостоверение, кредитную карту, более 100 тыс. рублей и дорогую иномарку.

Еще одного утонувшего из водоема в Сосновке водолазы вытащили в начале лета. Погибшим оказался молодой мужчина.

А в мае 2020-го в парке во время велосипедной прогулки с семьей потерялась маленькая девочка. Наряд вневедомственной охраны час патрулировал улицы. К счастью, ребенка удалось быстро найти.

Осенью 2019-го в районе парка Сосновка, на Тихорецком проспекте, местные жители услышали выстрелы — сначала, по словам очевидцев, из пистолета, затем — автоматического оружия. Горожане предположили, что это была перестрелка.

Летом 2018-го во время прогулки по Сосновке местная жительница обнаружила в кустах труп женщины. По словам очевидицы, правоохранители не сразу смогли определить возраст жертвы, поскольку «ее голова представляла собой череп» — тело пролежало в парке как минимум неделю.

Осенью того же года в Сосновке от петербургских полицейских прятался зачинщик ДТП на перекрестке проспекта Тореза и Манчестерской улицы. Неизвестный на скорости около 200 км/ч протаранил иномарку и оставил без стекол еще три автомобиля.

Немногим позже в Петербурге задержали подозреваемого в изнасилованиях. По версии следствия, одно из нападений преступник совершил именно в лесопарке Сосновка.

Летом 2017-го на мужчину, гуляющего в парке с собакой, накинулся неизвестный с ножом. «Встреча» закончилась ранением в шею.

А в 2016-м у памятника Защитникам Ленинградского неба был найден труп студентки Театральной академии Софьи Карповой. По делу об убийстве задержали ее возлюбленного Тимура Сафарова.

Кажется, этот парк так и манит разного рода нарушителей и притягивает к себе неприятности. И это неудивительно. Несмотря на то, что наружное освещение на основных аллеях Сосновки, по данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению, появилось еще в 1974 году, многие тропинки, ведущие вглубь, до сих пор остаются темными. Новые осветительные комплексы начали устанавливать летом 2019-го. Кроме того, в Сосновском лесопарке есть камеры наружного видеонаблюдения. Но то ли они работают не очень, то ли «смотрят» не туда. А как еще объяснить такое количество происшествий.