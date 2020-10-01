Пенсионер на мопеде влетел в иномарку в Ивангороде и умер в больнице

Пенсионер на мопеде влетел в иномарку в Ивангороде и умер в больнице
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области правоохранители проверяют смертельное ДТП с участием пенсионера, которое произошло в Ивангороде.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в четверг, 1 октября, днем. Пенсионер на мопеде не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль Skoda на Кингисеппском шоссе.

В результате пенсионер оказался в больнице, в медицинском учреждении он и скончался.

Сейчас региональное управление ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала о наказании для иностранного водителя, который в сентябре 2019-го года устроил пьяное ДТП в Петергофе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд дтп ленобласть мопед пенсионер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионер на мопеде влетел в иномарку в Ивангороде и умер в больнице
Работы под Зеленым мостом на Мойке планируют завершить в конце ноября
Петербуржцы жалуются на безобразные после ремонта балконы на 2-й Советской
В российском модуле МКС снова обнаружили утечку воздуха
Водителя BMW с эстонскими номерами посадят на пять лет за пьяное ДТП в Петергофе
В Петербурге стартовал месячник по благоустройству
Возле ж/д станции Воздухоплавательный Парк у мужчины нашли 130 грамм амфетамина
Находящегося в розыске мужчину поймали на краже колес в Петербурге