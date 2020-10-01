Пенсионер на мопеде влетел в иномарку в Ивангороде и умер в больнице

В Ленинградской области правоохранители проверяют смертельное ДТП с участием пенсионера, которое произошло в Ивангороде.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что авария произошла в четверг, 1 октября, днем. Пенсионер на мопеде не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль Skoda на Кингисеппском шоссе.
В результате пенсионер оказался в больнице, в медицинском учреждении он и скончался.
Сейчас региональное управление ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.
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