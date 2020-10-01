Инспекторы нагрянули в петербургские ТЦ с проверкой соблюдения мер против коронавируса

Сразу в шесть торговых центров прошли неожиданные проверки.

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 октября, прошли проверки в шести торговых центрах. Инспекторы проверяли, соблюдаются ли меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Отмечается, что специалисты наведались в комплексы, находящиеся в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах. Ранее в некоторых из них выявили нарушения, инспекторы хотят понять, прислушались ли бизнесмены к замечаниям.

Напоминаем, что посетители при посещении ТЦ должны носить средства индивидуальной защиты, то же касается сотрудников магазинов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы начали скупать маски и перчатки, но в метро их надевают немногие.