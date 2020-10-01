Навальный подаст в суд на Пескова из-за слов о сотрудничестве с ЦРУ

Он требует предоставить доказательства.

Блогер Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова из-за слов о сотрудничестве с ЦРУ. Он надеется увидеть доказательства по телевизору в прайм-тайм. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Напоминаем, что Песков убежден в том, что Навальный сотрудничает с сотрудниками ЦРУ. Он заявил, что «не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним». Пресс-секретарь также добавил, что это не первый раз, когда блогер выполняет инструкции с запада.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный рассказал о своих планах по возвращению в Россию. По словам политика, его главной задачей является остаться «парнем, который не боится».