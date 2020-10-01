В октябре часть сотрудников московских компаний перейдут на удаленку

В октябре часть сотрудников московских компаний перейдут на удаленку
Некоторые сотрудники целый месяц будут работать из дома. Фото: pixabay

30% сотрудников будут трудиться из дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому руководителей столичных компаний обязали перевести 30% сотрудников на удаленку. Они будут трудиться из дома с 5 по 28 октября. Такое решение приняли в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановке. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что дистанционно должны трудиться все работники в возрасте 65 лет и старше, а также те, у кого есть хронические заболевания. Могут быть исключения, но только в том случае, если есть серьезное основание оставить сотрудника на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность введения режима самоизоляции. Такой вариант развития событий допускается при резком увеличении количества заболевших.

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