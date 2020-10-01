В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения режима самоизоляции

Такой вариант развития событий допускается при резком увеличении количества заболевших.

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, есть ли вероятность введения режима самоизоляции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Он заявил, что при резком увеличения количества заболевших власти могут запретить гражданам выходить без надобности из дома, но пока что такое развитие событий не допускается. Малеев добавил, что нет критериев, по которым можно было бы определить, насколько необходим режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве расширили список лиц, которым стоит соблюдать режим самоизоляции. В него попали не только пожилые люди, но также беременные и некоторые другие