В Москве из-за коронавируса скончались 28 человек

Таким образом, общее количество зараженных достигло 5282.

В Москве умерли 28 человек, у которых были положительные тесты на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе города сегодня, 1 октября. Накануне говорилось о 24 умерших. Общее количество зараженных в столице достигло 5282. Местных жителей просят соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировали более 1,19 миллионов случаев заражения инфекцией. Летальных исходов — 20 891.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в октябре часть сотрудников московских компаний перейдут на удаленку. 30% сотрудников будут трудиться из дома.