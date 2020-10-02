Собянин объяснил, вернутся ли школьники за парты после каникул

Он заявил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, вернутся ли ученики в школы после каникул в интервью телеканалу «Россия-1». Он отметил, что власти будут действовать по ситуации.

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»,

— сообщил Собянин.

Напоминаем, что столичные школьники уйдут на длинные каникулы с 5 по 18 октября. Ученики будут отдыхать, но им рекомендовано повторять старый материал и изучать новый.

В России зарегистрировали более 1,19 миллионов случаев заражения инфекцией. Летальных исходов — 20 891.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность введения режима самоизоляции.