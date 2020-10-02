Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Россия сможет победить коронавирусную инфекцию к концу следующего года. Об этом рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, к концу года коронавирус «схлынет». Также он подчеркнул, что уже до 40 процентов граждан имеют антитела.

Как сообщил «Интерфакс», специалист подчеркнул, что пока иммунитета не будет у 70% населения, статистика будет только пополняться новыми случаями. И добавил, что в настоящее время в стране наблюдается подъем заболеваемости Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность введения режима самоизоляции.