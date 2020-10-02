Свыше двух тысяч жителей Ленобласти лечились от COVID-19 в стационарах Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко взаимодействие в период возросшего распространения новой коронавирусной инфекции.
Беглов подчеркнул, что между Петербургом и Ленобластью нет никаких границ, а значит, не может быть оснований для отказа в медицинской помощи людям, вне зависимости от того, на территории какого региона они находятся. Так, в период пандемии больницы Петербурга приняли 2 044 жителя 47 региона с COVID-19. На данный момент в стационарах Северной столицы находятся 87 человек из Ленобласти.
Аналогично действуют ленинградские госпитали, которые работают с зараженными петербуржцами, оказавшимися на территории области. Кроме того, учитывая эпидемиологическую ситуацию, было принято решение продлить работу медицинских амбулаториев в садоводства. За сезон туда обратились более 40 тысяч граждан.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, кто является главными распространителем коронавирусной инфекции.