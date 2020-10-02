Ограничения по COVID-19 снизили административные правонарушения в Петербурге почти на 50%

На фоне значительного сокращения социальной активности ввиду ограничительных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, стремительно снизилось количество административных правонарушений в Петербурге.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы отмечают, что ожидали таких изменений в статистике. В целом, за восемь месяцев 2020 года комиссией комитета было рассмотрено 8 765 дел о нарушениях административного кодекса. К примеру, в прошлом году за аналогичный период количество правонарушений достигло 14 994.

За указанный период физическим лицам были выписаны штрафы на 17 миллионов рублей. Наиболее активным в плане правонарушений являются Центральный, Калининский, Выборгский и Кировский район, где зафиксировано 968, 928, 831 и 816 нарушений соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницу Семашко в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения мер по борьбе с коронавирусом.