В России с начала пандемии провели более 47,2 млн тестов на коронавирус

В России провели более 47,2 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Только за последние сутки на новый вирус провели 423 тыс. человек.

Об этом стало известно в субботу, 3 октября. Как сообщили в Оперативном штабе со ссылкой на данные Роспотребнадзора, под наблюдением специалистов в целом по стране остаются 226 тыс. 435 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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