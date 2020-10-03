В России с начала пандемии провели более 47,2 млн тестов на коронавирус

В России с начала пандемии провели более 47,2 млн тестов на коронавирус
Россияне продолжают проверяться на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России провели более 47,2 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Только за последние сутки на новый вирус провели 423 тыс. человек.

Об этом стало известно в субботу, 3 октября. Как сообщили в Оперативном штабе со ссылкой на данные Роспотребнадзора, под наблюдением специалистов в целом по стране остаются 226 тыс. 435 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский озвучил самый эффективный способ борьбы с коронавирусом.

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