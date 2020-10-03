В Петербурге от коронавируса умерли еще 30 пациентов

В Петербурге от коронавируса умерли еще 30 пациентов
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки в больницах зафиксировали 30 летальных исходов пациентов, инфицированных Covid-19.

Об этом стало известно в субботу, 3 октября. Согласно данным Оперштаба, выздоровели и выписались из больниц 179 человек. Всего в городе выявили 358 случаев коронавируса за сутки.

С начала пандемии в Северной столице выявили 43 966 случаев КОВИД, побороли инфекцию 29 547 человек, скончались 3 034 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург занял второе место по количеству коронавирусных пациентов. За сутки болезнь подхватили 358 человек.

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