В Петербурге от коронавируса умерли еще 30 пациентов

В Петербурге за минувшие сутки в больницах зафиксировали 30 летальных исходов пациентов, инфицированных Covid-19.

Об этом стало известно в субботу, 3 октября. Согласно данным Оперштаба, выздоровели и выписались из больниц 179 человек. Всего в городе выявили 358 случаев коронавируса за сутки.

С начала пандемии в Северной столице выявили 43 966 случаев КОВИД, побороли инфекцию 29 547 человек, скончались 3 034 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург занял второе место по количеству коронавирусных пациентов. За сутки болезнь подхватили 358 человек.