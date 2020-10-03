Пашаев занялся поиском обливших его фекалиями активистов

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев подал заявление на напавшего на него молодого человека. Неизвестный облил его фекалиями.
Инцидент произошел рядом со зданием МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве. По словам юриста, ему не важно, будет ли нападавший наказан в рамках заявления.
Пашаев рассказал телеканалу «360», что ему важно установить личность нападавшего, а также его место проживания.
Мужчины, причастные к нападению, записали видеообращение, в котором объяснили свои действия желанием вручить Пашаеву награду за ложь. Пашаев в свою очередь назвал такой мотив нападавших чушью.
Напомним, Эльман Пашаев не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение года по решению Совета адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эльмана Пашаева облили помоями перед интервью, где он собирался рассказать подробности дела актера Михаила Ефремова.