Пашаев занялся поиском обливших его фекалиями активистов

Пашаев занялся поиском обливших его фекалиями активистов
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев подал заявление на напавшего на него молодого человека. Неизвестный облил его фекалиями.

Инцидент произошел рядом со зданием МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве. По словам юриста, ему не важно, будет ли нападавший наказан в рамках заявления.

Пашаев рассказал телеканалу «360», что ему важно установить личность нападавшего, а также его место проживания.

Мужчины, причастные к нападению, записали видеообращение, в котором объяснили свои действия желанием вручить Пашаеву награду за ложь. Пашаев в свою очередь назвал такой мотив нападавших чушью.

Напомним, Эльман Пашаев не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение года по решению Совета адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эльмана Пашаева облили помоями перед интервью, где он собирался рассказать подробности дела актера Михаила Ефремова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ефремов фекалии эльман пашаев


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сентябрь саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов в Петербурге и ...
Барриос после матча со «Спартаком» уедет играть за сборную Колумбию
В Петербурге лучшие педагоги получат премии
Пашаев занялся поиском обливших его фекалиями активистов
Ольга Бузова нуждается в операции на ноги из-за участия в «Ледниковом ...
В России за сутки выявили 9 859 инфицированных Covid-19
В Ленобласти шестеро занимались продажей наркотиков: их задержали
«Отличный ракурс»: Асмус показала фанатам сексуальный снимок