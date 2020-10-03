Подписчики затравили рэпера Гуфа из-за лишнего веса

Артист согласился с тем, что в последнее время поправился.

Рэпер Гуф поехал отдыхать на Мальдивы вместе со своей новой девушкой – моделью Юлией Королевой. Он поделился новыми снимками в Instagram-аккаунте. На них заметно, что артист за последнее время поправился.

Поклонники рэпера обратили на это внимание и оставили несколько неприятных комментариев. Они пишут, что Гуф «отрастил ряху и пузо», а также посоветовали поскорей идти в зал и перестать так много есть.

Судя по всему, звезду не слишком волнует критика – он уже привык к ней.

«Хочу вас расстроить, у меня опять все хорошо»,

— написал Долматов в подписи к одной из опубликованных фотографий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Баста похвастался результатами похудения. Он подчеркнул, что не намерен останавливаться на достигнутом. Подписчики оценили новую форму певца, а также пожелали не терять боевой настрой.