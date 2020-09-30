«Минус 16 кг»: Баста похвастался результатами похудения

Российский рэп-исполнитель и продюсер Василий Вакуленко (Баста) поделился с поклонниками результатами своих усилий в борьбе с лишним весом.

Преображение своей фигуры музыкант продемонстрировал в своем Instagram-аккаунте. 40-летний Баста сфотографировался обтягивающем спортивном костюме, подчеркивающем рельефные мышцы.

«Минус 16 кг. Весил 122», — написал исполнитель.

Баста подчеркнул, что не намерен останавливаться на достигнутом. Подписчики оценили новую форму певца, а также пожелали не терять боевой настрой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завистники пытались разрушить брак рэпера Басты и Елены Пинской. Об этом рассказал сам исполнитель.