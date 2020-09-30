«Минус 16 кг»: Баста похвастался результатами похудения

&#171;Минус 16 кг&#187;: Баста похвастался результатами похудения
Музыкант Василий Вакуленко (Баста). Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Российский рэп-исполнитель и продюсер Василий Вакуленко (Баста) поделился с поклонниками результатами своих усилий в борьбе с лишним весом.

Преображение своей фигуры музыкант продемонстрировал в своем Instagram-аккаунте. 40-летний Баста сфотографировался обтягивающем спортивном костюме, подчеркивающем рельефные мышцы.

«Минус 16 кг. Весил 122», — написал исполнитель.

Баста подчеркнул, что не намерен останавливаться на достигнутом. Подписчики оценили новую форму певца, а также пожелали не терять боевой настрой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завистники пытались разрушить брак рэпера Басты и Елены Пинской. Об этом рассказал сам исполнитель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
баста инстаграм похудение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Готов взорвать что угодно»: рецидивист решил «заминировать» Петербург
Домушник с ножницами обчистил квартиру пожилой петербурженки на 630 тысяч
Опрометчивый петербуржец вырвал два браслета из рук продавца в ювелирном и сбежал
В Выборге спасатели тушили модульное здание, полыхающее на 120 ...
Малознакомый «Руслан» изнасиловал петербурженку в гостях
Из Невы на территории яхт-клуба достали мешок с кусками человеческого тела
Стинг не доедет до Петербурга из-за коронавируса
«Минус 16 кг»: Баста похвастался результатами похудения