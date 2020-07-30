«Брось эту мымру»: Баста рассказал, как жене прислали его переписку с любовницей

&#171;Брось эту мымру&#187;: Баста рассказал, как жене прислали его переписку с любовницей
Рэпер подчеркнул, что не дает поводов для ревности. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Рэпер Баста, а в жизни Василий Вакуленко, рассказал, как завистники пытались разрушить его брак. Однажды его супруге Елене Пинской даже прислали якобы переписку музыканта с любовницей.

Об этом рэпер заявил на YouTube-шоу «Конечно, Вася!». Василий и Елена Пинская женаты уже 11 лет. Баста подчеркивает, что семья всегда стоит для него на первом месте.

Музыкант рассказал, что однажды его супруге прислали якобы его переписку с любовницей, где та просила его скорее приехать, а также заявила: «Брось эту мымру». Баста отметил, что не дает поводов для ревности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
баста личная переписка любовница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Кораблестроителей из-под земли забил фонтан
Анна Хилькевич поздравила мужа с днем рождения и устроила ему сюрприз на сеновале
Меган Маркл проиграла суд о преследовании и травле со стороны СМИ
«Брось эту мымру»: Баста рассказал, как жене прислали его ...
Озвучена зарплата Шепелева на ТНТ
Петербург подготовили к отопительному сезону на 60%
Из-за ДТП на въезде в Янино-1 собралась «ужасная» пробка
Мотоцикл разлетелся на части после ДТП на перекрестке Некрасова и Радищева