«Брось эту мымру»: Баста рассказал, как жене прислали его переписку с любовницей

Рэпер подчеркнул, что не дает поводов для ревности. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Рэпер подчеркнул, что не дает поводов для ревности. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Рэпер Баста, а в жизни Василий Вакуленко, рассказал, как завистники пытались разрушить его брак. Однажды его супруге Елене Пинской даже прислали якобы переписку музыканта с любовницей.

Об этом рэпер заявил на YouTube-шоу «Конечно, Вася!». Василий и Елена Пинская женаты уже 11 лет. Баста подчеркивает, что семья всегда стоит для него на первом месте.

Музыкант рассказал, что однажды его супруге прислали якобы его переписку с любовницей, где та просила его скорее приехать, а также заявила: «Брось эту мымру». Баста отметил, что не дает поводов для ревности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста.