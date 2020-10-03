Эксперты нашли в сыре антибиотики

На экспертизу отправили восемь марок плавленых сырков.

Роскачество решило проверить, насколько безопасны плавленые сырки, продающиеся на прилавках магазинов. Эксперты изучили состав восьми марок и выявили сразу несколько нарушений. В одном из сыров нашли антибиотики – его оказалось слишком много. Также в некоторых случаях не соблюдался регламент.

«Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше»

— прокомментировали в организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскачество рассказало о результатах проверки куриного филе. В некоторых образцах обнаружили следы хлора и антибиотиков.