Эксперты нашли в сыре антибиотики

Эксперты нашли в сыре антибиотики
В составе нашли нарушения. Фото: pixabay

На экспертизу отправили восемь марок плавленых сырков.

Роскачество решило проверить, насколько безопасны плавленые сырки, продающиеся на прилавках магазинов. Эксперты изучили состав восьми марок и выявили сразу несколько нарушений. В одном из сыров нашли антибиотики – его оказалось слишком много. Также в некоторых случаях не соблюдался регламент.

«Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше»

— прокомментировали в организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскачество рассказало о результатах проверки куриного филе. В некоторых образцах обнаружили следы хлора и антибиотиков.

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