Данила Козловский лишил роли экс-возлюбленную в фильме «Карамора»

Режиссер изменил актерский состав после разрыва с Ольгой Зуевой.

Режиссер и актер Данила Козловский лишил роли свою экс-возлюбленную Ольгу Зуеву в фильме «Карамора». Об этом сообщает издание «Семь дней». Актриса должна была сыграть одну из главных ролей в фильме, но теперь ее заменит начинающая артистка Дарья Балабанова. Козловский никак не комментирует свое решение, хотя многие убеждены, что он просто не хочет сотрудничать с Зуевой после разрыва.

Напоминаем, что в сети активно обсуждают расставание Козловского и Зуевой. Ходят слухи, что актер встречается с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. Из-за происходящего Козловского сравнивают с Прилучным, которым ушел от жены ради актрисы Мирославы Карпович.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Данилу Козловского признали российским актером десятилетия.